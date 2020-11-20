Підкуп виборців і чорний піар: КВУ назвав головні проблеми другого туру

Головними проблемами напередодні другого туру виборів, що відбудуться 22 листопада в 11 містах України, є підкуп виборців і чорний піар.

Про це розповів на пресконференції голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Напередодні другого туру виборів залишаються дві ключові проблеми. Перше - це традиційна проблема підкупу і друга - це масове використання технологій чорного піару", - сказав Кошель.

Він розповів, що в Ужгороді, наприклад, поліція відкрила кримінальне провадження щодо громадянина, який через ОСББ намагався скупити голоси виборців по 500 грн. У Черкасах, за його словами, з'явилась інформація про створення через соцмережі так званих груп десятників, які забезпечуватимуть "правильне голосування" для 10 інших виборців. За даним фактом також відкрито кримінальне провадження. У Дніпрі працює кілька вайбер-каналів і телеграм-каналів також з метою підкупу виборців.

"Такі сітки з підкупу виборців в умовах низької явки є дуже серйозною проблемою. Тому що не треба масово скуповувати голоси, а достатньо лише докупити голоси, коли різниця між кандидатами мінімальна. І тоді навіть кількасот голосів можуть суттєво вплинути на результат виборів", - зазначив Кошель.

Крім цього, за його словами, зафіксовано і чимало випадків непрямого підкупу виборців. Наприклад, у Бердянську за рахунок коштів одного з кандидатів виборці отримали прилади індивідуального обліку газу, а в Рівному одна з лікарень отримала захисні маски та медичне обладнання.

"Це є проявом непрямого підкупу виборців. Це фактори, що можуть впливати на позицію виборця і мотивувати його голосувати за кандидата - благодійника", - сказав голова КВУ.

Другою серйозною проблемою напередодні другого туру, за його словами, залишається масове використання чорного піару. При цьому, зауважив Кошель, спостерігачі констатують, що технології чорного піару значно зросли порівняно з першим туром. Більше того - масштаби і характер їх використання нагадують технології російської школи піару.

"Майстерність політтехнологів є дуже великою, тому виборцям важливо орієнтуватись на програми, стратегії і ключові обіцянки кандидатів і намагатись максимально відмежуватись від засилля чорного піару, який є досить масштабним напередодні другого туру", - наголосив Кошель.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

Фото: npu.gov.ua