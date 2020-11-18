На Донеччині розслідують перешкоджання роботі журналіста на виборчій дільниці

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження щодо факту перешкоджання професійній діяльності журналіста.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією, під час підрахунку голосів голова дільничної виборчої комісії не дозволяла журналістці здійснювати фотофіксацію на виборчій дільниці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються. Триває досудове розслідування.

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Як повідомлялося, 4 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".