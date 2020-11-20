Виборча кампанія у 11 містах напередодні другого туру місцевих виборів

20 листопада, 12:30 - пресконференція щодо спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборчою кампанією у 11 містах

Організатор: Громадська мережа ОПОРА.

Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Під час заходу експерти ОПОРИ розкажуть про передвиборчу активність кандидатів-учасників других турів на виборах міських голів із врахуванням активності партій на їхню підтримку, основні порушення, а також про діяльність ТВК і ДВК напередодні других турів і виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування.

Також експерти розкажуть про витрати кандидатів і політичних партій у соціальних мережах та звітування суб’єктів виборчого процесу щодо власних виборчих фондів. А ще проінформують про протиепідеміологічні заходи для проведення повторного голосування в умовах пандемії COVID-19.

Довідково. Як зазначають організатори, 22 листопада відбудуться повторні вибори в 11 містах:

Бердянськ, Запорізька область – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло («Опозиційна платформа – За життя»);

Дніпро – Загід Краснов («Громадська сила») та Борис Філатов («Пропозиція»);

Дрогобич, Львівська область – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

Львів – Андрій Садовий («Самопоміч») та Олег Синютка («Європейська Солідарність»);

Миколаїв – Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка («Опозиційна платформа – За життя»);

Нікополь, Дніпропетровська область – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»);

Полтава – Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»);

Рівне – Олександр Третяк («Європейська Солідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»);

Слов'янськ – Вадим Лях («Опозиційний блок») та Павло Придворов («Опозиційна платформа – За життя»);

Ужгород – Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей («Слуга народу»);

Черкаси – Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євпак («Голос»).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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