Виборча кампанія у 11 містах напередодні другого туру місцевих виборів
Організатор: Громадська мережа ОПОРА.
Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА.
Коротко. Під час заходу експерти ОПОРИ розкажуть про передвиборчу активність кандидатів-учасників других турів на виборах міських голів із врахуванням активності партій на їхню підтримку, основні порушення, а також про діяльність ТВК і ДВК напередодні других турів і виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування.
Також експерти розкажуть про витрати кандидатів і політичних партій у соціальних мережах та звітування суб’єктів виборчого процесу щодо власних виборчих фондів. А ще проінформують про протиепідеміологічні заходи для проведення повторного голосування в умовах пандемії COVID-19.
Довідково. Як зазначають організатори, 22 листопада відбудуться повторні вибори в 11 містах:
Бердянськ, Запорізька область – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло («Опозиційна платформа – За життя»);
Дніпро – Загід Краснов («Громадська сила») та Борис Філатов («Пропозиція»);
Дрогобич, Львівська область – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);
Львів – Андрій Садовий («Самопоміч») та Олег Синютка («Європейська Солідарність»);
Миколаїв – Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка («Опозиційна платформа – За життя»);
Нікополь, Дніпропетровська область – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»);
Полтава – Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»);
Рівне – Олександр Третяк («Європейська Солідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»);
Слов'янськ – Вадим Лях («Опозиційний блок») та Павло Придворов («Опозиційна платформа – За життя»);
Ужгород – Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей («Слуга народу»);
Черкаси – Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євпак («Голос»).
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