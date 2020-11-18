Суд у Харкові скасував новий протокол ТВК про результати виборів до міськради

Суд у Харкові скасував новий протокол ТВК про результати виборів до міськради

Укрінформ
Харківський окружний адміністративний суд знову скасував протокол міської територіальної виборчої комісії з результатами виборів до міськради.

Суд оголосив рішення пізно ввечері 17 листопада, повідомив "Суспільному" представник міської комісії у суді Антон Мартиненко, передає Укрінформ.

За словами Мартиненка, позов кандидата у депутати міської ради Олексія Ваца суд задовольнив частково.

"Протокол від 14.11.2020 скасували та зобов’язали вчинити визначені рішенням суду дії. В іншій частині, зокрема про зобов‘язання визнання виборів такими, що не відбулись та призначення повторних виборів, відмовлено", - сказав він.

У сторін є два дні на оскарження рішення в апеляційному суді. За словами Мартиненка, міська ТВК розглядає таку можливість.

Позивач, кандидат у депутати до міськради від "Слуги народу" Олексій Вац, пояснив свої вимоги так: "Є питання дотримання строків, перш за все, виконання того рішення, яке було до цього".

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Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада стало відомо, що Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської ТВК про результати у виборів у міську раду.

16 листопада ЦВК зобов’язала ТВК забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням судових рішень.

17 листопада Харківська міська ТВК опублікувала новий протокол про результати виборів депутатів до міської ради - список депутатів-переможців у ньому не змінився.

За результатами виборів до Харківської міської ради проходять шість партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По дев'ять місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". Сім - у "Партії Шарія", шість - у "Блоку Світличної "Разом!".

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