Суд у Харкові скасував новий протокол ТВК про результати виборів до міськради

Харківський окружний адміністративний суд знову скасував протокол міської територіальної виборчої комісії з результатами виборів до міськради.

Суд оголосив рішення пізно ввечері 17 листопада, повідомив "Суспільному" представник міської комісії у суді Антон Мартиненко, передає Укрінформ.

За словами Мартиненка, позов кандидата у депутати міської ради Олексія Ваца суд задовольнив частково.

"Протокол від 14.11.2020 скасували та зобов’язали вчинити визначені рішенням суду дії. В іншій частині, зокрема про зобов‘язання визнання виборів такими, що не відбулись та призначення повторних виборів, відмовлено", - сказав він.

У сторін є два дні на оскарження рішення в апеляційному суді. За словами Мартиненка, міська ТВК розглядає таку можливість.

Позивач, кандидат у депутати до міськради від "Слуги народу" Олексій Вац, пояснив свої вимоги так: "Є питання дотримання строків, перш за все, виконання того рішення, яке було до цього".

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада стало відомо, що Другий апеляційний адміністративний суд скасував протокол Харківської міської ТВК про результати у виборів у міську раду.

16 листопада ЦВК зобов’язала ТВК забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням судових рішень.

17 листопада Харківська міська ТВК опублікувала новий протокол про результати виборів депутатів до міської ради - список депутатів-переможців у ньому не змінився.

За результатами виборів до Харківської міської ради проходять шість партій. Зокрема, 34 місця у міськраді займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!", 19 - від "Опозиційної платформи - За життя". По дев'ять місць у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". Сім - у "Партії Шарія", шість - у "Блоку Світличної "Разом!".