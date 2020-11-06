До Харківської облради пройшли п’ять партій, найбільше мандатів - у блоку Кернеса

До Харківської обласної ради пройшло 5 партій, найбільшу підтримку – близько 34% - здобув «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє із засідання обласної виборчої комісії «Об’єктив».

Згідно з оголошеними даних, «Блок Кернеса – Успішний Харків» набрав 34,53%, «Опозиційна платформа – За життя» – 21,33%, «Слуга народу» – 12,76%, «Блок Світличної «Разом» – 12,40%, «Європейська Солідарність» — 8,05%.

Зазначається, що загалом до Харківської облради балотувалося 11 партій. Загальна кількість виборців, які голосували за депутатів до Харківської облради, – 630 688, повідомили в облвиборчкомі.

Раніше Укрінформ повідомляв, що до Харківської міської ради пройшли 6 політичних партій. Зокрема, 34 місця (37,95%) займуть депутати партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!», 19 місць (20,96%) отримала «ОПЗЖ», по 9 місць у «Європейської Солідарності» (8,99%) та «Слуги народу» (8,76%), 7 - у «Партії Шарія» (6,56%), 6 - у «Блоку Світличної "Разом!» ( 6%).