Вибори до міськради Харкова: ЦВК вимагає врахувати рішення суду

Центральна виборча комісія зобов’язала Харківську міську територіальну виборчу комісію забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням судових рішень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“На адресу Комісії надійшла постанова Другого апеляційного адміністративного суду, якою скасовано протокол Харківської міської ТВК про результати виборів депутатів Харківської міської ради та зобов’язано комісію продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради з урахуванням виконання рішень судів”, - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що в судовому рішенні йдеться, що Харківська міська ТВК 5 листопада склала протокол про результати виборів депутатів Харківської міської ради без з’ясування питання виконання районними в місті Харкові територіальними виборчими комісіями рішень судів, тобто нею не були виконані всі дії зі встановлення достовірних підсумків голосування.

“Відтак ЦВК зобов’язала вказану комісію забезпечити встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради відповідно до вимог Виборчого кодексу України з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили”, - поінформували в ЦВК.

Також увагу Харківської міської ТВК звернуто на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства в ході реалізації повноважень щодо підготовки і проведення місцевих виборів та організації своєї роботи.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.