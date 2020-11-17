У Кривому Розі не можуть призначити дату другого туру виборів

Криворізька міська територіальна виборча комісія досі не може призначити дату повторного голосування на виборах міського голови.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Причини - оскарження постанови ТВК про результати голосування довіреними особами кандидата і відсутність в комісії кворуму для проведення засідання.

В ОПОРІ нагадали, що 12 листопада були оголошені результати першого туру виборів після того, як довірені особи кандидата на посаду міського голови Дмитра Шевчика програли суди проти територіальної виборчої комісії, в тому числі апеляційні.

Планувалося, що дату повторного голосування оголосять у п’ятницю, 13 листопада. Натомість спочатку не було кворуму серед членів ТВК, а потім стало відомо, що довірені особи Шевчика подали скаргу до суду через незгоду з цифрами, оприлюдненими у протоколі від 12 листопада.

Згідно із цим протоколом, за Юрія Вілкула проголосували 80 тис. 655 виборців (46,27%), за Дмитра Шевчика – 45 тис. 213 виборців.

13 листопада комісія оприлюднила уточнений протокол. Кількість виборців, які віддали голоси за Вілкула, не змінилися, але відсоток у протоколі зазначений інший – 44, 96%.

На 16 листопада, 17:00, був анонсований брифінг голови Криворізької міської ТВК Валентина Орлова, але за годину до початку його скасували.

Як зазначив Валентин Орлов у коментарі ОПОРІ, в понеділок, 16 листопада, довірені особи кандидата Дмитра Шевчика знову подали позов до суду вже через уточнений протокол від 13 листопада. Попередній суд щодо оскарження протоколу комісії від 12 листопада, за словами голови ТВК, довірені особи програли.

Крім того, комісія ніяк не може зібратись через відсутність кворуму. Присутніми можуть бути тільки 10 членів комісії, двоє з них наразі представляють позицію Криворізької ТВК в суді. Деякі члени комісії знаходяться на самоізоляції в очікуванні результатів тестування на коронавірус. Поки що є один підтверджений випадок захворювання у працівника комісії, якій спілкувався з усіма іншими.

За ч. 6 ст. 278 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія міста з кількістю виборців понад 75 тис. призначає повторне голосування, якщо жоден з кандидатів на посаду міського голови не отримав більше половини голосів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.