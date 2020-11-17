Вілкул відмовився від участі у виборах через стан здоров'я

Юрій Вілкул, який двічі обирався міським головою Кривого Рогу, відмовився від участі у "другому турі" виборів через стан здоров'я.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

Замість нього у "другий тур" вийде Костянтин Павлов, з яким вони працювали десять років, зазначив Вілкул.

"Віддаючи всі сили рідному Кривому Рогу, я, на жаль, не ставав молодшим. Я завжди перед вами відкритий і чесний. Не можу вас підвести і зараз, коли так необхідна інтенсивна робота. А здоров'я, на жаль, стало підводити. Працювати у півсили - це не по мені. Усвідомлюючи найбільшу відповідальність перед кожним криворіжцем, я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів», - пояснив своє рішення міський голова.

Замість нього у другий тур вийде Костянтин Павлов, з яким вони працювали десять років, зазначив Вілкул.

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"Я впевнений, що він порядний, принциповий і підготовлений кандидат на посаду мера. Він збереже все найкраще, не допустить потрясінь і соціальних експериментів, а розвитку міста додасть молодої динаміки і нової енергії. І завжди буде на стороні простих людей", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

У Кривому Розі до другого туру, за попередніми підрахунками, вийшли Юрій Вілкул і Дмитро Шевчик. Втім, міська ТВК досі не оголосила офіційних результатів і не призначила дату повторного голосування.