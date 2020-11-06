До Житомирської міськради пройшли 6 партій

За підсумками голосування на місцевих виборах до Житомирської міської ради пройшли 6 політичних партій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.

«До Житомирської міської ради за результатами виборів проходять 42 депутати від шести політичних партій, які подолали бар’єр у 5%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це партії «Пропозиція» (16 депутатів), «Слуга народу» (7), «Опозиційна платформа – За життя» (6), «Європейська солідарність» (6), «Сила і честь» (4), «Батьківщина» (3).

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Як повідомляв Укрінформ, мером Житомира вдруге обрали Сергій Сухомлина.

До Житомирської обласної ради пройшли 9 партій.

Вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.