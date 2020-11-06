Місцеві вибори: до Житомирської облради пройшли дев’ять партій

За підсумками місцевих виборів до Житомирської обласної ради потрапляють 9 партій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Житомирській обласній територіальній виборчій комісії (ТВК).

Зокрема, 5% виборчий бар’єр подолали такі партії: «Слуга народу» (17,94%), «Наш край» (13,5%), «Європейська солідарність» (13,07%), «Опозиційна платформа – За життя» (11,08%), «За майбутнє» (10,71%), «Пропозиція» (9,25%), «Батьківщина» (7,72%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (6,09%), «Сила і честь» (5,57%).

Як повідомляв Укрінформ, за попереднім підрахунком голосів, усі ці 9 партій також додали прохідний бар’єр до облради.

Вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.