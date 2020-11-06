До міськради Харкова проходять шість партій

Шість політичних партій за результатами виборів проходять до Харківської міської ради, причому 34 місця займуть депутати "Блоку Кернеса - Успішний Харків!".

Такі дані оприлюднило Суспільне, посилаючись на результати обробки бюлетенів, оголошені виборчою комісією, передає Укрінформ.

"За результатами виборів до Харківської міської ради проходять 6 політичних партій. Зокрема, 34 місця (37,95%) у міськраді займуть депутати партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!", 19 місць (20,96%) - від ОПЗЖ, по дев'ять місць у "Європейської солідарності" (8,99%) та "Слуги народу" (8,76%), сім - у "Партії Шарія"(6,56%), шість - у "Блоку Світличної "Разом!" (6%)", - йдеться у повідомленні.

Щодо "Блоку Кернеса", то серед 34-х депутатів є відомі, у тому числі новообраний мер Харкова Геннадій Кернес та його заступники - Ігор Терехов і Світлана Горбунова-Рубан, а також керівники департаментів міської ради.

Серед відомих у списку депутатів від ОПЗЖ - народний депутат Олександр Фельдман та лідер міської організації цієї партії Андрій Лесік, у "Слуги народу" - діючий голова Харківської ОДА Олексій Кучер, у партії "Блок Світличної" - ексголова ХОДА Юлія Світлична, її заступник тих часів Анатолій Бабічев та опозиційний депутат міськради минулого скликання Ігор Черняк.

Читайте також: У Харкові спростували інформацію про смерть Кернеса

Інші депутати - у більшості нові обличчя.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада перший заступник міського голови Ігор Терехов оголосив про перемогу Геннадія Кернеса, якого утретє обрали мером Харкова. При цьому він зазначив, що визначення кандидата на посаду секретаря міськради відбудеться після консультацій з іншими партіями, чиї кандидати обрані до міськради.