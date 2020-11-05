Другий тур виборів мера Миколаєва відбудеться 22 листопада

Другий тур виборів міського голови Миколаєва відбудеться 22 листопада.

Про це повідомив чинний міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру, передає кореспондент Укрінформу

«Попереду другий тур виборів міського голови. Він має відбутися 22 листопада. Нам треба прийти на дільниці й захистити свій вибір», - сказав Сєнкевич.

Він також висловив надію, що цього разу явка буде більшою, адже 25 жовтня на виборчі дільниці прийшло лише трохи понад 28 відсотків виборців.

Відтак у Миколаєві в другому турі за посаду міського голови змагатиметься чинний мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») та Владислав Чайка – «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ).

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Як повідомлялось, за даними паралельного підрахунку голосів «Пропозиції», до другого туру на виборах міського голови Миколаєва проходять кандидат від «Пропозиції» - чинний мер Миколаєва (з результатом 39%) і Владислав Чайка (ОПЗЖ) із результатом близько 29% голосів виборців.

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У неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.