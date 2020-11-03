До міськради Миколаєва пройшли шість партій

Міська територіальна виборча комісія (ТВК) міста Миколаєва 3 листопада оголосила результати виборів до міської ради, які відбулися 25 жовтня.

П’ятивідсотковий бар'єр подолали шість партій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"П’ятивідсотковий бар'єр у виборах до Миколаївської міської ради подолали шість партій. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"- 28,57%, "Пропозиція" - 23,09%, "Слуга народу" - 14,89%, "Європейська Солідарність" - 6,99%, "Партія Шарія" - 6,4%, "Наш Край" – 5,05%", - йдеться у підсумковому протоколі ТВК.

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Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.