Мер Житомира заявив про свою перемогу на виборах

Чинний Житомирський міський голова Сергій Сухомлин набрав під час виборів понад 52% голосів.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На посаду міського голови мене підтримали більш як 52% житомирян. Такі дані Богунської та Корольовської територіальних виборчих комісій», - йдеться у повідомленні.

Сухомлин вважає судові позови після виборів затягуванням часу і намаганням відтермінувати оголошення їх результатів.

«Один із прикладів позовів, які подає партія «Слуга народу»: від кандидата «Слуги народу» на голову комісії від цієї ж партії! Аби наші адвокати не були сторонами процесу. І дружина судді, який розглядав цей позов, була кандидатом від партії «Слуга народу». Саме за цим позовом учора був перерахунок голосів на дільниці. Та результати не змінились», - додав мер.

Він наголосив, що кандидат, який подавав позов, отримав у свою підтримку 4 голоси й результати перерахунку це підтвердили.

Сергій Сухомлин вперше обраний Житомирським міським головою у 2015 році. На цих виборах він йшов кандидатом від партії «Пропозиція». Його найближчим опонентом був кандидат від партії «Слуга народу» ректор державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори відбулися 25 жовтня.