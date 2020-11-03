До Львівської міськради пройшли п’ять партій – офіційні дані ТВК

Львівська міська територіальна комісія оприлюднила Протокол про результати виборів депутатів Львівської міської ради.

Як повідомили Укрінформу, згідно з Протоколом, депутатами міськради стали кандидати від п’яти партій – «Європейської Солідарності», «Самопомочі», «Варти», «Голосу» та «Свободи».

Партія "Європейська Солідарність" стала переможцем виборів до ради Львівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), набравши 31,25% голосів (68704 виборці).

На другому місці - партія "Самопоміч" (19,43%, 42787 голосів), на третьому - партія "Голос" (8,9%, 19621). Також до нового складу ради Львівської ОТГ увійшли представники партії "Варта" - 6,96% (15324) і ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

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За підсумками голосування в міській раді "Євросолідарність" представлятимуть 26 депутатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варту" - 7 і ВО "Свобода" - 6.

Як повідомляв Укрінформ, голову Львівської ОТГ містяни обиратимуть у другому турі, в який вийшли чинний мер Андрій Садовий від "Самопомочі" і Олег Синютка від "Європейської Солідарності". Другий тур виборів мера призначено на 22 листопада.