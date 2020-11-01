У Львові другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада

Другий тур виборів очільника Львівської ОТГ відбудеться 22 листопада 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Суспільне.

"Міська територіально-виборча комісія назвала дату другого туру виборів очільника Львівської ОТГ. Повторні вибори відбудуться 22 листопада", - повідомляє видання з посиланням на керівника міської ТВК Ігоря Сліпецького.

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Як повідомляв Укрінформ, на виборах голови Львівської ОТГ, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, чинний міський голова Львова Андрій Садовий здобув найбільше голосів виборців – 39,96%, на другому місці Олег Синютка з показником 31,03%.