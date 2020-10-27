Садовий готовий до дебатів із Синюткою перед другим туром

Андрій Садовий заявив, що готовий до участі в дебатах з Олегом Синюткою, який виходить до другого туру виборів на посаду голови Львівської ОТГ.

Як передає Укрінформ, про це голова міської ради Львова Андрій Садовий повідомив у Фейсбуці.

«А тепер про дебати. В другому турі, коли відомі два фіналісти, вони, безумовно, повинні відбутись. Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців», - написав Садовий.

А також додав, що 5 років тому в другому турі він гідно дебатував з тодішнім фіналістом Русланом Кошулинським, який на цих виборах посів третє місце.

Також Садовий акцентував, що тоді дебати організував нейтральний майданчик - Суспільне телебачення, і його такий формат влаштовує.

Але через те, що п’ять працівників «UA: Львів» захворіли на COVID-19, із 23 жовтня частина команди філії змінила режим роботи, більшість працівників працює дистанційно. Натомість телеканал «Перший Західний» запропонував кандидатам свій майданчик для проведення дебатів у прямому ефірі.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів самоврядування.