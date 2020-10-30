Результати виборів: ЦВК визнала обраними 84 голів населених пунктів у 23 областях

В Україні вже встановлені результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

Так, за інформацією, яка надійшла до секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 16:00 30 жовтня встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах.

Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях.

Зазначається, що всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

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Цей процес продовжується тільки у 2 регіонах, у менше ніж 0,2% дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).

Разом з тим станом на сьогодні тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 682 таких протоколи, що становить понад 45,4% від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8%).

Як повідомлялося, сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Явка склала близько 37%.

При цьому українці обирали 1421 міських, селищних, сільських голів. А також 1577 місцевих рад, з яких 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських.