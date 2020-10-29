Багато українців позбавлені голосу на виборах через агресію РФ - Євросоюз

Багато українців усе ще позбавлені права обирати владу та впливати на життя своїх громад, що спричинено незаконною анексією Росією Криму та триваючою агресією на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер, 29 жовтня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз вітає в цілому професійне та ефективне проведення місцевих виборів в Україні. Безпосередня участь громадян у житті їх місцевих громад, включно з представниками національних меншин, є ключовим елементом демократії. Однак багато українців все ще позбавлені цього основного права, оскільки частина їх країни страждає від агресії на сході України з боку підтримуваних Росією збройних формувань та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - зазначається у заяві.

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На цьому тлі в ЄС заявили про повну підтримку поточних міжнародних дипломатичних зусиль у нормандському форматі та у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), спрямованих на досягнення політичного врегулювання конфлікту на сході України відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ.

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"Ми сподіваємось, що тема місцевих виборів в Україні перестане бути предметом суперечок, і що дискусії по суті у рамках ТКГ зможуть відновитись, особливо щодо політичних аспектів, з тим, щоб дати змогу сторонам формалізувати домовленості щодо таких питань, як нові ділянки розведення, оновлений план розмінування та подальший обмін утримуваними. З огляду на це вітаємо Україну за її конструктивний підхід і закликаємо Росію відповісти взаємністю", - заявили у Євросоюзі.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до органів місцевого самоврядування.