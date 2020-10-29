Багато українців позбавлені голосу на виборах через агресію РФ - Євросоюз

Багато українців позбавлені голосу на виборах через агресію РФ - Євросоюз

Заява
Укрінформ
Багато українців усе ще позбавлені права обирати владу та впливати на життя своїх громад, що спричинено незаконною анексією Росією Криму та триваючою агресією на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній у четвер, 29 жовтня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз вітає в цілому професійне та ефективне проведення місцевих виборів в Україні. Безпосередня участь громадян у житті їх місцевих громад, включно з представниками національних меншин, є ключовим елементом демократії. Однак багато українців все ще позбавлені цього основного права, оскільки частина їх країни страждає від агресії на сході України з боку підтримуваних Росією збройних формувань та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - зазначається у заяві.

Читайте також: Рада Європи вітає участь переселенців у місцевих виборах в Україні

На цьому тлі в ЄС заявили про повну підтримку поточних міжнародних дипломатичних зусиль у нормандському форматі та у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), спрямованих на досягнення політичного врегулювання конфлікту на сході України відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ.

Читайте також: Місія ENEMO моніторитиме скарги та апеляції щодо місцевих виборів

"Ми сподіваємось, що тема місцевих виборів в Україні перестане бути предметом суперечок, і що дискусії по суті у рамках ТКГ зможуть відновитись, особливо щодо політичних аспектів, з тим, щоб дати змогу сторонам формалізувати домовленості щодо таких питань, як нові ділянки розведення, оновлений план розмінування та подальший обмін утримуваними. З огляду на це вітаємо Україну за її конструктивний підхід і закликаємо Росію відповісти взаємністю", - заявили у Євросоюзі.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до органів місцевого самоврядування.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-