Рада Європи вітає участь переселенців у місцевих виборах в Україні

У Раді Європи позитивно оцінили можливість узяти участь у місцевих виборах в Україні 25 жовтня внутрішньо переміщених осіб з територій, які тимчасово непідконтрольні або окуповані внаслідок російсько-української війни.

Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, спостерігачі від якого взяли участь у дистанційному спостереженні за проведенням в Україні місцевих виборів 25 жовтня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Делегація Конгресу особливо вітає той факт, що внутрішньо переміщені особи вперше мали можливість голосувати на місцевих виборах, що забезпечено внесенням змін до законодавства», - йдеться у заяві.

Як відзначається, таке забезпечення виборчого права відповідає відповідним рекомендаціям Конгресу.

Водночас у Раді Європи висловили розчарування, що у виборах взяли участь лише 100 тис. тимчасово переміщених осіб із близько 1 млн, які мали на це право.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.