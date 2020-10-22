Вибори не потрапили в ТОП-3 тем місцевих онлайн-медіа

Локальні онлайн-медіа недостатньо висвітлюють тему місцевих виборів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати другої хвилі моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Фейсбук місцевої виборчої кампанії 2020 в Україні за період 26 вересня - 9 жовтня, які презентувала експерт Ради Європи, виконавчий директор ГО "Український інститут медіа та комунікації" Діана Дуцик.

“У місцевих онлайн-медіа, які ми моніторили, тема виборів була недостатньо представлена, хоча трохи більше, ніж у перший місяць виборчої кампанії. Чому виборів стало більше? Тому що самі суб’єкти виборчої кампанії почали більш активно поводитися, вони включилися вже в цю медійну кампанію, оскільки пройшла реєстрація і все стало відомо офіційно. Тому медійна активність зросла трішечки, але не так, як би цього хотілося”, - розповіла Дуцик.

Експерт зазначила, що у ТОП-3 найпопулярніших тем для місцевих медіа, як і під час першої хвилі моніторингу, залишаються негативні теми.

“У нас топ-3 теми залишаються незмінними, як і попереднього разу. Єдине, що помінялися місцями COVID-19 і катастрофи та інциденти. Минулого разу COVID-19 був на першому місці, зараз він на другому, а на першому - катастрофи та інциденти. На третьому місці - злочинність”, - сказала Дуцик.

Вона пояснює, що катастрофи та інциденти висвітлювалися частіше через катастрофу літака АН-26Ш, яка була ключовою і в центральних, і в місцевих медіа.

Водночас Дуцик уточнила, що тема місцевих виборів була найпопулярнішою лише у київських медіа, в інших регіонах вона має низьке висвітлення.

За словами експерта, як і в перший моніторинговий період, не вистачає аналітичних матеріалів про кандидатів і політичні партії, які беруть участь у місцевих виборах, критичного осмислення їхніх програм.

“Дуже прикро, але в основному це - або інформаційні сухі повідомлення, або джинса. Ми фіксували цього моніторингового періоду так само велику кількість джинси. Причому, я хочу сказати, що “джинсують” дуже різні політичні сили, майже всі, в різний спосіб. І друкують цю джинсу фактично майже всі медіа, які потрапили в наш моніторинг”, - зазначила Дуцик.

За результатами моніторингу, локальні медіа найбільше висвітлювали діяльність кандидатів від дрібних місцевих партій. Далі йдуть партія “Слуга народу”, ВО “Батьківщина”, “За майбутнє”, “Опозиційна платформа — за життя”, “Європейська солідарність”, “Голос”, “Команда Андрія Балоги”, “Наш край”.

Ще одним негативним трендом є неправильне маркування політичної реклами або взагалі відсутність такого маркування.

“Дуже велика кількість надзвичайно важливих для країни тем залишають поза увагою місцевих медіа. Наприклад, навіть не набрали 1% такі теми, як теми Криму, тема російської агресії проти України або висвітлення, що відбувається в зоні ООС. Так само майже не представлена проблематика національних меншин”, - розповіла Дуцик.

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Моніторинг проводить коаліція громадських організацій, що включає «Комісію журналістської етики», «Платформу прав людини», «Український інститут медіа та комунікації», StopFake (Україна) та «Асоціацію «Жінки в медіа» за підтримки Проєкту «Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні» упродовж 5 вересня - 25 жовтня, який охопив контент соціальної мережі Фейсбук та місцевих суспільно-політичних онлайн-медіа з найширшою аудиторією у 12 регіонах України, серед яких Закарпатська, Рівненська, Чернівецька, Львівська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Вінницька, Київська області та підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей.

Два моніторинги висвітлення в онлайн-медіа та соціальній мережі Фейсбук місцевої виборчої кампанії 2020 в Україні проводилися за період 26 вересня - 9 жовтня 2020 р.

Перший моніторинг проводиться коаліцією громадських організацій за підтримки Проєкту «ЄС та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні». Другий моніторинг - ГО «Детектор медіа».

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.