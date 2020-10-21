Шмигаль закликав українців приходити на вибори з власною ручкою

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян узяти участь у виборах, які відбудуться 25 жовтня, але максимально дотримуватися прав безпеки та не брати на виборчі дільниці дітей.

Про це він сказав на позачерговому уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я прошу усіх українців дотримуватися простих правил: носити маску на виборчій дільниці, тримати соціальну дистанцію, ще одне нестандартне прохання – по можливості беріть із собою свою власну ручку, не беріть неповнолітніх дітей задля їхньої та вашої безпеки. Впевнений, що це дуже важливо», - сказав Шмигаль.

Він також закликам користувати антисептиком до та одразу після відвідування виборчої дільниці.

Прем'єр наголосив, що ці вибори важливі, адже завдяки їм майже півтори тисячі громад отримають у повному об'ємі ресурси для формування комфортного життєвого простору.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.