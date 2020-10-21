Виборець без маски зможе проголосувати, але заплатить штраф - ЦВК

Громадянин, який прийде на виборчу дільницю без маски, матиме змогу реалізувати своє право і проголосувати, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальність за недотримання карантинних обмежень у громадських місцях.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувались карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність", - зазначив Постівий.

За його словами, людина, яка прийде без маски, наприклад, зможе проголосувати на виборчій дільниці, адже це є її конституційне право, яке фізично ніхто не обмежуватиме,

Водночас член ЦВК підкреслив, що на ДВК обов'язково знаходитиметься працівник правоохоронних органів, як визначено законом, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.

"Відповідно така особа (без маски - ред.) проголосує, у той же час велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали", - пояснив член ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.