Зеленський: Місцеві вибори важливі не для політичних партій, а для громадян

Місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, дуже важливі не для політичних партій, а для громадян.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій. А для вас. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, громад”, - сказав Зеленський.

Він нагадав про те, що саме у цей день має намір поставити українцям 5 запитань і чекатиме відповіді.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, в якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.