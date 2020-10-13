Мінцифри не пропонуватиме авторизуватись через «Дію» на виборах 25 жовтня

Під час місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, українцям не пропонуватимуть використовувати електронні документи у застосунку "Дія".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 13 жовтня.

"Для того, щоб не плутати українців, виборчий процес (25 жовтня - ред.) буде відбуватися спираючись на чинне законодавство. Тобто ми не будемо змушувати чи пропонувати авторизувати себе через "Дію"", - сказав Федоров.

Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства проголосувати на майбутніх виборах можна буде з паспортом-книжечкою або з ID-карткою.

За словами міністра, у Мінцифри планують вже після виборів вносити зміни до виборчого законодавства щодо використання електронних документів.

Як повідомляв Укрінформ, у Центральній виборчій комісії рекомендують всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.