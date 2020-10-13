Мінцифри не пропонуватиме авторизуватись через «Дію» на виборах 25 жовтня

Мінцифри не пропонуватиме авторизуватись через «Дію» на виборах 25 жовтня

Укрінформ
Під час місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня, українцям не пропонуватимуть використовувати електронні документи у застосунку "Дія".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 13 жовтня.

"Для того, щоб не плутати українців, виборчий процес (25 жовтня - ред.) буде відбуватися спираючись на чинне законодавство. Тобто ми не будемо змушувати чи пропонувати авторизувати себе через "Дію"", - сказав Федоров.

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Він зазначив, що відповідно до чинного законодавства проголосувати на майбутніх виборах можна буде з паспортом-книжечкою або з ID-карткою.

За словами міністра, у Мінцифри планують вже після виборів вносити зміни до виборчого законодавства щодо використання електронних документів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Центральній виборчій комісії рекомендують всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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