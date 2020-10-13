Як голосувати, коли захворів – роз’яснення ЦВК

У разі виявлення симптомів хвороби виборці зможуть проголосувати на місцевих виборах в окремій кабінці, а у разі самоізоляції - вдома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

"Як голосувати, якщо захворіли? Якщо у вас симптоми застуди, то ви зможете проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Нагадуємо про маску та особисту ручку. Якщо ви на самоізоляції через хворобу — голосувати можна вдома", - пояснили в ЦВК.

За даними комісії, для голосування вдома потрібно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря чи установи охорони здоров’я.

Заяву і довідку виборець повинен у такому разі надіслати (передати) до дільничної комісії не пізніше 20-ї години 23 жовтня.

Крім того, у ЦВК поінформували, що якщо у члена сім’ї позитивний тест на COVID-19 і виборець перебуває на самоізоляції — алгоритм для голосування той самий: заява + медична довідка до ДВК.

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Водночас зазначається, що хворі громадяни, які перебувають у лікарні, проголосують у закладі охорони здоров’я.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.