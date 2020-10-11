У ЦВК радять йти голосувати з паспортом-книжкою чи ІD-карткою

У Центральній виборчій комісії рекомендують всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки.

Про це написала у Фейсбуці секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

"Рекомендую всім виборцям йти на дільницю з паспортом у вигляді книжечки або ІD-картки.️ Адже пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку "Дія" можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт, станом на зараз у ДВК таких пристроїв немає", - наголосила Гатаулліна.

Вона попередила, що для видачі бюлетеня члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску.

Водночас секретар ЦВК зазначила, що сторінку з місцем реєстрації члену ДВК перевіряти не потрібно, адже тепер виборча адреса це не завжди адреса місця реєстрації.

Крі️м того, відсутність в паспорті, вклеїного в 25/45 років, фото не є підставою для не видачі бюлетеня, додала вона.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.