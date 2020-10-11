ОПОРА назвала партії, які найбільше агітували у вересні

Партії «Слуга народу», «За майбутнє», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» і «Наш край» у вересні проводили найактивніш повноцінні і загальнонаціональні кампанії в усіх областях України.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Фейсбуці за результатами спостереження за виборчим процесом, передає Укрінформ.

«П’ять політичних партій є лідерами за масштабом агітаційної активності в регіонах. А саме «Слуга народу», «За майбутнє», «Європейська солідарність», ВО «Батьківщина» і «Наш край» у вересні проводили повноцінні загальнонаціональні кампанії в усіх областях України», - зазначили в ОПОРІ.

В організації додали, що партії «Опозиційна платформа – За життя», «Пропозиція» і «Перемога Пальчевського» представлені агітаційними заходами в більшості областей України.

Інші політичні сили, за оцінками спостерігачів, проводять активну передвиборчу роботу в багатьох регіонах України, однак не в загальнонаціональному вимірі.

За інформацією ОПОРИ, загалом у перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність партій і кандидатів, попри те що офіційна їх реєстрація розпочалась тільки 12 вересня.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.