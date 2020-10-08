Кандидат у депутати ОТГ помер не через побиття - поліція

Поліція Закарпаття в ході досудового розслідування попередньо встановила, що причина смерті кандидата у депутати до Вишківської ОТГ не пов’язана із заподіянням йому тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, передає Укрінформ.

Як поінформували правоохоронці, у ніч на 5 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Велятино Хустського району одному із кандидатів у депутати до Вишківської ОТГ невідомий у балаклаві спричинив тілесні ушкодження. Поліцейські Хустського відділу поліції з’ясували, що на чоловіка напав 21-річний місцевий житель. Зловмисник завдав потерпілому удару в обличчя.

За висновками експертів отримані тілесні ушкодження кваліфікуються як легкі – медики діагностували у потерпілого струс головного мозку та забої обличчя. За фактом побиття дізнавачі Хустського відділу відкрили кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення нападнику підозри у вчиненні вказаного злочину.

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У ніч на 8 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть потерпілого. Тіло чоловіка виявила його дружина за місцем їхнього проживання. Для встановлення об’єктивних причин смерті кандидата у депутати тіло направили на розтин. За попередніми висновками медиків, причиною смерті стала гостра ішемічна хвороба серця, венозне повнокрів’я судин внутрішніх органів, гостра серцево-судинна недостатність.