Поліція за добу відкрила 12 справ через порушення на місцевих виборах

Національна поліція України за добу відкрила 12 кримінальних справ за фактом порушень виборчого процесу місцевих виборів 2020.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що впродовж доби до поліції надійшло 240 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Найбільше повідомлень зафіксовано по 26 – у Харківській та Рівненській, 25 – у Дніпропетровській, 21 – у Львівській, 19 – у місті Києві, 16 – у Донецькій, 11 – у Київській, 10 – у Луганській, по 9 – у Житомирській, Одеській та Херсонській, 8 – у Вінницькій, 7 – у Запорізькій, по 6 – у Сумській, Черкаській та Чернівецькій, по 5 – у Кіровоградській, Миколаївській та Хмельницькій, по 3 – у Закарпатській та Чернігівській, 2 – у Полтавській, по 1 – в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Загалом із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3153 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. У Київській області - 392, 310 – у місті Києві, 222 – у Дніпропетровській, 220 – у Донецькій, 212 – у Львівській, 153 – в Одеській, 145 – у Закарпатській, 137 – у Запорізькій, 134 – у Кіровоградській, по 117 – у Полтавській та Херсонській, 108 – у Чернівецькій, 97 - у Рівненській, 95 – у Харківській, 91 – у Луганській, 88 – у Миколаївській, 76 – у Чернігівській, 74 – в Івано-Франківській, 73 – у Черкаській, 65 – у Вінницькій, 62 – у Сумській, по 50 - у Волинській та Тернопільській, 36 – у Житомирській, 23 – у Хмельницькій областях та 6 – у НПУ.

Загалом до ЄРДР внесено відомості щодо 233 кримінальних правопорушень: 121 - пов’язане з порушенням виборчого законодавства, 112 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 770 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.