У СБУ назвали фейком лист щодо кандидатів від "ЄС" на Донеччині

В СБУ спростовують інформацію стосовно розсилки так званих листів від спецслужби з проханням надати інформацію про кандидатів в депутати в Донецькій області.

Таку відповідь дати кореспонденту Укрінформу у пресцентрі СБУ.

«Це фейк», - сказали у пресцентрі.

Раніше народний депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко у Фейсбук повідомила, що «ЄС» отримала від СБУ дивні листи - прохання надати повну інформацію про кандидатів від політичної сили в Донецькій області.

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«Дуже подивовані залученням СБУ до виборчого процесу. Якщо це Служба безпеки, то вимагаємо вичерпну інформацію, що це за втручання в процес. Якщо це не СБУ, то питання до Служби - хто з їх бланків і за їх підписом розсилає листи партії. Просимо звернути увагу на ці листи і ЦВК, і КВУ, і «Опору», всіх незалежних спостергачів», - написала вона.