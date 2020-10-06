Поліція відкрила уже 205 справ через виборчі порушення

Поліцейські за добу відкрили 10 кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, загалом було відкрито 205 таких справ.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо десяти кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 205 кримінальних правопорушень: 108 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 907 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 45 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 37 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 18 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 2 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації) тощо.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 206 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, а всього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2683 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 461 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомляв Укрінформ, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.