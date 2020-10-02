Гендерні квоти й грошова застава: ОПОРА назвала основні причини відмови у реєстрації кандидатів

Найбільш поширеними причинами відмови в реєстрації на місцевих виборах було недотримання гендерних квот партіями, питання внесення грошової застави, порушення строків подання документів та визначення членства в партії.

Про це розповів старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев під час пресконференції в Укрінформу, повідомляє кореспондент агентства.

“Якщо говорити про підстави у відмові реєстрації кандидатів, то однією з найпоширеніших із них було недотримання політичними партіями вимоги Кодексу (Виборчого кодексу — ред.) щодо забезпечення представництва чоловіків і жінок у кожній п’ятірці не менше двох осіб і також почергове включення чоловіків та жінок в останню частину виборчого списку”, - зазначив він.

За його словами, норми щодо гендерних квот ухвалювалися парламентом незадовго до початку виборчого процесу й у членів комісій не було часу ґрунтовно розібратися в їх суті, як результат, за його словами, різні ТВК по-різному їх застосовували.

Крім того, аналітик ОПОРИ зауважив, що ще однією поширеною відмовою в реєстрації було внесення грошової застави.

“Незрозуміло дуже часто було членам комісій і місцевим організаціям політичних партій, хто вносить грошову заставу, який рівень організації партії..., який спосіб внесення цієї грошової застави”, - пояснив він.

Також Ключев відзначив, що актуальним у контексті відмов у реєстрації є питання виправлення помилок і неточностей у документах, поданих потенційними кандидатами, порушення строків для подання документів для реєстрації, тощо.

Водночас експерт підкреслив, що одним із важливих викликів цієї виборчої кампанії є технологія двійників або клонів. За його даними, обсяги використання цієї технології поки важко оцінити, бо ще не опубліковані дані про всіх зареєстрованих кандидатів, але наголосив, що найвідоміші випадки реєстрації кількох “двійників” на посаду Одеського, Бориспільського, Уманського міських голів.

Клюжев також підкреслив, що є територіальні громади, де може бути обмеження по конкуренції на виборах.

“Нас турбують певні громади, у тому числі, наприклад, Рубіжне Луганської області, де було відмовлено в реєстрації одночасно більшості тих політичних партій, які входять до ТОП-рейтингів за електоральною підтримкою виборців. Мова йде і про Радикальну партію Олега Ляшка, і Слугу народу, і Європейську солідарність. Це викликає занепокоєння. Сумнівно можна вважати, що всі ці політичні партії, які мають свої структури в тих чи інших громадах, допустилися таких помилок, які унеможливили їх одночасну реєстрацію в тій чи іншій тергромаді”, - додав аналітики ОПОРИ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.