До поліції надійшли понад 1,8 тисячі заяв про порушення на виборах - ОПОРА

Станом на 1 жовтня до Національної поліції України надійшли 1808 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, із яких 472 були зареєстровані за ініціативою громадської мережі ОПОРА та її спостерігачів.

Про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі щодо спостереження за першим місяцем виборчої кампанії місцевих виборів 25 жовтня.

«Станом на 1 жовтня до Національної поліції України надійшло 1808 заяв, пов’язаних із виборчим процесом, із них 472 були зареєстровані за ініціативою громадської мережі ОПОРА і її спостерігачів, і вони пов’язані безпосередньо з порушеннями, які стосуються виборчого законодавства», - зазначила Айвазовська.

За її даними, на основі цих звернень відкрито 150 кримінальних проваджень, серед яких найбільша кількість стосується імовірного підкупу виборців – 35, перешкоджання здійснення виборчої агітації – 26, надання неправдивих відомостей до органів державного реєстру виборців – 15.

«Серед цих кримінальних проваджень, які відкрито, у 5 уже вручено підозру і 10 закрито, зважаючи на особливість повідомлення або його зміст. І по 137 продовжуються слідчі дії», - сказала Айвазовська.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.