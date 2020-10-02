До поліції надійшли понад 1,8 тисячі заяв про порушення на виборах - ОПОРА
Про це сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі щодо спостереження за першим місяцем виборчої кампанії місцевих виборів 25 жовтня.
«Станом на 1 жовтня до Національної поліції України надійшло 1808 заяв, пов’язаних із виборчим процесом, із них 472 були зареєстровані за ініціативою громадської мережі ОПОРА і її спостерігачів, і вони пов’язані безпосередньо з порушеннями, які стосуються виборчого законодавства», - зазначила Айвазовська.
За її даними, на основі цих звернень відкрито 150 кримінальних проваджень, серед яких найбільша кількість стосується імовірного підкупу виборців – 35, перешкоджання здійснення виборчої агітації – 26, надання неправдивих відомостей до органів державного реєстру виборців – 15.
«Серед цих кримінальних проваджень, які відкрито, у 5 уже вручено підозру і 10 закрито, зважаючи на особливість повідомлення або його зміст. І по 137 продовжуються слідчі дії», - сказала Айвазовська.
Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.