В Україні розпочала роботу місія ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

В Україні 23 вересня розпочинає роботу Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова напередодні прийняла главу Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами Інгібйорг Гісладоттір.

Зазначається, що відповідно до запрошення української сторони, 23 вересня в Україні розпочинає роботу Місія БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за місцевими виборами, які заплановані на 25 жовтня.

"Еміне Джапарова підкреслила, що Україна послідовно підтримує неупереджену, автономну та деполітизовану діяльність БДІПЛ щодо моніторингу виборів у державах-учасницях ОБСЄ. Вона також наголосила, що МЗС України готове надавати всебічне сприяння міжнародним спостерігачам у виконанні ними свого мандату", - йдеться у повідомленні.

Перша заступниця міністра поінформувала співрозмовницю, що вперше місцеві вибори відбудуться в нових умовах у рамках проведення реформи децентралізації, у зв’язку з чим в країні спостерігається безпрецедентно високий рівень уваги до виборів. Вона також привернула увагу до того, що вибори проводитимуться в умовах триваючої збройної агресії та тимчасової окупації частин території України з боку Російської Федерації.

Глава спостережної місії позитивно оцінила запрошення Україною міжнародних спостерігачів на місцеві вибори, а також поінформувала про основні етапи роботи Місії у передвиборчий та постелекторальний періоди.

Сторони підкреслили важливість міжнародного спостереження за виборами як ключовий елемент розвитку демократичних процесів та подальшого удосконалення виборчих систем у державах.