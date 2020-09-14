ЦВК пропонує Раді законодавчо врегулювати особливості виборів під час карантину

ЦВК пропонує Раді законодавчо врегулювати особливості виборів під час карантину

Укрінформ
Центральна виборча комісія пропонує Верховній Раді законодавчо врегулювати особливості проведення виборів у період дії карантину та вдосконалити окремі положення виборчого законодавства з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою.

Відповідні пропозиції схвалено на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

"З метою забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території України COVID-19 та належної організації виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Комісія схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства", - ідеться в повідомленні. Зазначені пропозиції викладені у формі проєкту закону.

Також ЦВК звернулася до Президента та Верховної Ради з проханням щодо забезпечення невідкладного розгляду та прийняття відповідного законопроєкту.

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Як розповів голова ЦВК Олег Діденко, наразі триває виборчий процес місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, і відбувається він у надзвичайно складних умовах, повʼязаних з поширенням COVID-19. Окрім того, за його словами, виникають складнощі і через низку недосконалостей у деяких положеннях Виборчого кодексу.

Голова ЦВК підкреслив, що питання щодо проведення виборів в умовах пандемії COVID-19 є доволі складним, адже з одного боку держава має забезпечувати виборчі права громадян, з іншого – виборчі права повинні забезпечуватись з урахуванням конституційних гарантій та безпеки життя і здоровʼя людини.

"Тож тут необхідно знайти розумний баланс", - цитує пресслужба Діденка.

Водночас у ЦВК додали, що у питанні неузгодженостей у виборчому законодавстві насамперед ідеться про необхідність врахування в кодексі змін до адміністративно-територіального устрою, що відбувалися паралельно з реформою виборчого законодавства.

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Крім того, потребують редакційного доопрацювання положення Кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та визначення підстав недійсності виборчих бюлетенів.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

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