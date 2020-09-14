ЦВК пропонує Раді законодавчо врегулювати особливості виборів під час карантину

Центральна виборча комісія пропонує Верховній Раді законодавчо врегулювати особливості проведення виборів у період дії карантину та вдосконалити окремі положення виборчого законодавства з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою.

Відповідні пропозиції схвалено на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

"З метою забезпечення виборчих прав громадян в умовах поширення на території України COVID-19 та належної організації виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Комісія схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства", - ідеться в повідомленні. Зазначені пропозиції викладені у формі проєкту закону.

Також ЦВК звернулася до Президента та Верховної Ради з проханням щодо забезпечення невідкладного розгляду та прийняття відповідного законопроєкту.

Як розповів голова ЦВК Олег Діденко, наразі триває виборчий процес місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, і відбувається він у надзвичайно складних умовах, повʼязаних з поширенням COVID-19. Окрім того, за його словами, виникають складнощі і через низку недосконалостей у деяких положеннях Виборчого кодексу.

Голова ЦВК підкреслив, що питання щодо проведення виборів в умовах пандемії COVID-19 є доволі складним, адже з одного боку держава має забезпечувати виборчі права громадян, з іншого – виборчі права повинні забезпечуватись з урахуванням конституційних гарантій та безпеки життя і здоровʼя людини.

"Тож тут необхідно знайти розумний баланс", - цитує пресслужба Діденка.

Водночас у ЦВК додали, що у питанні неузгодженостей у виборчому законодавстві насамперед ідеться про необхідність врахування в кодексі змін до адміністративно-територіального устрою, що відбувалися паралельно з реформою виборчого законодавства.

Крім того, потребують редакційного доопрацювання положення Кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та визначення підстав недійсності виборчих бюлетенів.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.