Вибори під час пандемії: Кабмін у середу розгляне рекомендації МОЗ

МОЗ має розробити план заходів і рекомендації щодо запобігання поширення хвороби COVID-19 під час діяльності територіальних виборчих дільниць до місцевих виборів і безпосередньої під час виборів.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, відповідне доручення відомство отримало під час засідання Міжвідомчої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року, яке провів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

«Ми заслухали звіти Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти та науки щодо підготовки та розміщення територіальних виборчих дільниць у закладах освіти та організації їх діяльності. Наразі Міністерство охорони здоров’я України має розробити план заходів та рекомендації щодо запобігання поширення хвороби COVID-19 під час діяльності територіальних виборчих дільниць до виборів та безпосередньої під час виборів. Таким чином, ці заходи будуть відображені в постанові, що буде винесена на чергове засідання Кабінету Міністрів України цієї середи», – розповів Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. Виборчий процес в Україні офіційно стартував 5 вересня.