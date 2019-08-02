Виборчі права переселенців: громадські активісти кличуть Зеленського на зустріч

Коаліція громадських організацій просить Президента України Володимира Зеленського зустрітися з ними для обговорення захисту виборчих прав переселенців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», яка входить в коаліцію цих організацій Тетяна Дурнєва.

«Ми, 75 лідерів громадських організацій, підписали відкрите звернення до Президента України Володимира Зеленського, але поки не знаємо, чи бачив він його. Це звернення щодо необхідності захистити виборчі права внутрішньо переміщених осіб. Ми сподіваємось, що команда Зеленського почує "невидимих" громадян. Бо, якщо цих людей немає в списку виборців, це не означає, що вони не існують», - сказала Дурнєва.

Вона пояснила, що Коаліція громадських організацій із захисту виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів спільно з правозахисними організаціями та ініціативами просить Зеленського про особисту зустріч для обговорення подальших кроків із захисту конституційних прав громадян. Так, протягом 2014-2019 рр. громадські організації приклали значні зусилля для забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів. Враховуючи міжнародні стандарти, підготували низку законопроектів, провели масштабні інформаційні кампанії та активно працювали із народними депутатами.

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«На жаль, Верховна Рада України VIII скликання провалила завдання із захисту прав внутрішньо переміщених осіб та інших груп виборців. Це було викликано безсистемністю державної політики щодо переселенців та мешканців тимчасово окупованих територій, домінуванням політичних мотивів у процесі прийняття рішень», - йдеться у зверненні.

Також зазначено, що лише 1% з 4,5 мільйонів українських громадян, які мають виборчу адресу на тимчасово окупованих територіях, мали змогу проголосувати на позачергових виборах народних депутатів, а на місцевих виборах внутрішньо переміщені особи взагалі не мають можливості реалізувати конституційне право голосу.

«Сподіваємось, що Президент України та новий парламент зможуть припинити довготривалу бездіяльність держави і оперативно після початку роботи парламенту ІХ скликання вирішити нагальні проблеми у сфері виборчих прав громадян», - підкреслили автори звернення.

Вони пояснили, що зустріч із Президентом дозволить не лише напрацювати першочергові рішення для захисту прав громадян, але і подати сигнал суспільству про завершення періоду байдужості до проблем переселенців та мешканців тимчасово окупованих територій. Цей поступ вже має підготовлену основу – розроблено і широко обговорено проект Закону України №6240 «Про забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян».

«Ми бачимо шанси для суттєвого прогресу у сфері виборчих прав внутрішньо переміщених осіб і звертаємось до Вас із закликом виступити на правах гаранта прав і свобод громадян, ініціатором цих зрушень. Висловлюємо готовність зустрітися у зручний для Вас час», - написали представники громадських організацій.