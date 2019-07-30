ЦВК визнала обраними вже 84 народних депутати
“Під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 49 ОВО”, - ідеться в повідомленні.
Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами України Максима Пашковського – в окрузі № 11, Петра Юрчишина – в окрузі № 13, Геннадія Вацака – в окрузі № 16, Юрія Мисягіна – в окрузі № 28, Олену Криворучкіну – в окрузі № 32, Олександра Трухіна – в окрузі № 40, Федора Христенка – в окрузі № 46, Олександра Ковальова – в окрузі № 51, Роберта Горвата – в окрузі № 68, Павла Мельника – в окрузі № 81, Оксану Савчук – в окрузі № 83, Зіновія Андрійовича – в окрузі № 87, Володимира Тимофійчука – в окрузі № 89, Миколу Галушка – в окрузі № 97, Олександра Дануцу – в окрузі № 99, Олеся Довгого – в окрузі № 102, Олега Воронька – в окрузі № 103, Олександра Лукашева – в окрузі № 113, Наталію Піпу – в окрузі № 115, Миколу Княжицького – в окрузі № 116, Ярослава Рущишина – в окрузі № 117, Андрія Кіта – в окрузі № 126, Максима Дирдіна – в окрузі № 132, Артема Дмитрука – в окрузі № 133, Олега Колєва – в окрузі № 134, Андрія Бобляха – в окрузі № 145, Анастасію Ляшенко – в окрузі № 148, Олександра Ковальчука – в окрузі № 152, Віктора М’ялика – в окрузі № 155, Сергія Литвиненка – в окрузі № 156, Ігоря Васильєва – в окрузі № 158, Ігоря Молотка – в окрузі № 160, Максима Гузенка – в окрузі № 161, Миколу Задорожнього – в окрузі № 162, Івана Чайківського – в окрузі № 165, Миколу Люшняка – в окрузі № 166, Олександра Куницького – в окрузі № 169, Олександра Фельдмана – в окрузі № 174, Дмитра Люботу – в окрузі № 177, Олександра Літвінова – в окрузі № 178, Ігоря Колихаєва – в окрузі № 184, Любов Шпак – в окрузі № 194, Сергія Нагорняка – в окрузі № 199, Олега Семінського – в окрузі № 205, Олександра Юрченка – в окрузі № 211, Лесю Забуранну – в окрузі № 216, Дмитра Гуріна – в окрузі № 218, Миколу Тищенка – в окрузі № 219, Ганну Бондар – в окрузі № 220.
Таким чином, ідеться в повідомленні,станом на 30 липня ЦВК визнала обраними 84 народних депутатів України.