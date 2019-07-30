ЦВК завершила прийом протоколів із “мокрими” печатками

Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради усіх 199 окружних виборчих комісій.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

Зокрема, згідно з повідомленням, у вівторок, 30 липня, Комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від ОВК в окрузі № 69 (Закарпатська область).

“Таким чином, станом на 30 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК усіх 199 ОВО”, - наголосили у пресслужбі.

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Також ЦВК прийняла протоколи окружних виборчкомів округів № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою "Уточнений".

Водночас Комісія доручила ОВК підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в окрузі № 127 з поміткою "Уточнений" до 1 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

ЦВК опрацювала всі електронні протоколи ще минулої п’ятниці, 26 липня. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).