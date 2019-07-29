ЦВК визнала обраними перших 35 народних депутатів

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів у 35 окружних виборчих округах і визнала обраними 35 народних депутатів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"Під час сьогоднішнього засідання, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в 35 ОВО", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, ЦВК визнала обраними народними депутатами України Ігоря Палицю в окрузі № 22; Ірину Констанкевич - в окрузі № 23; Кирила Нестеренка – в окрузі № 26; Ганну Лічман – в окрузі № 30; Володимира Захарченка - в окрузі № 31; Романа Каптєлова - в окрузі № 36; Мусу Магомедова – в окрузі № 45; Юрія Солода – в окрузі № 47; Максима Єфімова - в окрузі № 48; Вадима Новинського – в окрузі № 57; Сергія Магеру - в окрузі № 58; Дмитра Лубінця – в окрузі № 60; Ігоря Герасименка – в окрузі № 62; Богдана Кицака – в окрузі № 63; Василя Петьовку - в окрузі № 72; Владіслава Поляка – в окрузі № 73.

Також визнано обраними депутатами Геннадія Касая в окрузі № 74; Романа Соху - в окрузі № 75; Дмитра Нальотова – в окрузі № 144; Юрія Шаповалова – в окрузі № 146; Костянтина Касая - в окрузі № 149; Олексія Мовчана – в окрузі № 150; Андрія Деркача – в окрузі № 159; Володимира Гевка – в окрузі № 167; Вікторію Кінзбурську – в окрузі № 171; Олександра Бакумова - в окрузі № 173; Євгена Пивоварова – в окрузі № 175; Дмитра Микишу – в окрузі № 181; Миколу Стефанчука – в окрузі № 187; Сергія Лабазюка – в окрузі № 188; Антона Яценка – в окрузі № 200; Максима Перебийніса – в окрузі № 212; Артема Дубнова – в окрузі № 213; Богдана Яременка – в окрузі № 215; Романа Грищука – в окрузі № 222.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові парламентські вибори.