ЦВК прийняла 100% протоколів із закордонних дільниць

ЦВК завершила прийняття протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців усіх 102 закордонних виборчих дільниць”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні у понеділок комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 27 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.

Крім того, під час засідання ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 65, № 66, № 91, № 93, № 98, № 193 з поміткою "Уточнений".

Водночас Центрвиборчком доручив підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 210 з поміткою "Уточнений" до 30 липня.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до парламенту проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); ВО "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).