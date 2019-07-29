ЦВК прийняла вже 197 протоколів із "мокрими" печатками

Центральна виборча комісія України прийняла оригінальні протоколи 197 окружних виборчих комісій (ОВК) про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі на позачергових виборах народних депутатів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"29 липня після перерви в засіданні Комісія продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатному окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у понеділок для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 3 округів: № 49 (Донецька область), № 70 (Закарпатська область), № 86 (Івано-Франківська область).

"Таким чином, станом 13:00 на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 197 ОВО", - наголошується в повідомленні.

Також ЦВК прийняла протоколи від ОВК округів № 14, № 21, № 34, № 71, № 89, № 92, № 96, № 107, № 114, № 132, № 143, № 217 з поміткою "Уточнений".

Водночас Комісія доручила ОВК підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в округах № 65, № 66 з поміткою "Уточнений" до 29 липня, в округах № 195 – до 30 липня, а в округах № 19, 84, 86, 95, 98, 118, 121, 124, 138, 151, 201, 207 – до 31 липня.

Також в режимі засідання Комісія прийняла розглянула та оголосила протоколи 65 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу.

Так, станом на 13:00 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 75 закордонних виборчих дільниць.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами, до Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).