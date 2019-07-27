На окрузі, де переміг Балога, розпочали перерахунок голосів
Укрінформ
Окружна виборча комісія №69 з центром у Мукачеві проводить повторний перерахунок голосів.
Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.
"Станом на 9.00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) розпочала повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу", - йдеться у повідомленні.
Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії лідером парламентських перегонів на окрузі №69 є Віктор Балога.
Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня.
Як повідомляв Укрінформ, за попередніми даними ЦВК, в результаті позачергових парламентських виборів 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з 43,16% голосів.
Фото: ОПОРА Закарпаття