На окрузі, де переміг Балога, розпочали перерахунок голосів

На окрузі, де переміг Балога, розпочали перерахунок голосів

Укрінформ
Окружна виборча комісія №69 з центром у Мукачеві проводить повторний перерахунок голосів.

Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"Станом на 9.00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) розпочала повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії лідером парламентських перегонів на окрузі №69 є Віктор Балога.

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Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми даними ЦВК, в результаті позачергових парламентських виборів 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з 43,16% голосів.

Фото: ОПОРА Закарпаття

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