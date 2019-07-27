На окрузі, де переміг Балога, розпочали перерахунок голосів

"Станом на 9.00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) розпочала повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії лідером парламентських перегонів на окрузі №69 є Віктор Балога.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми даними ЦВК, в результаті позачергових парламентських виборів 21 липня лідирує партія "Слуга народу" з 43,16% голосів.

Фото: ОПОРА Закарпаття