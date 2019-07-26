Кандидат від "Слуги народу" вимагає перерахунку голосів в "окрузі невістки Білозір"

Кандидат у народні депутати України від політичної партії «Слуга народу» Віталій Пращук оскаржує результати виборів у мажоритарному окрузі № 15, де лідирує невістка Оксани Білозір – самовисуванка Лариса Білозір.

Про це Віталій Пращук повідомив у п’ятницю на пресконференції у Вінницькому пресклубі.

«Зараз я був у Вінницькому окружному адміністративному суді, - я вчора подав позов до суду, що стосується фальсифікацій на 15 виборчому окрузі, де є опонентом пані Лариса Білозір. На сьогодні до мене звертаються люди з тими фактами, де були фальсифікації», - повідомив Пращук.

За його словами, опонентка застосовувала «декілька схем», одна із них – «виїзне голосування».

«Ми вже вночі зробили статистику – виїзні голосування, де члени ДВК їздили голосувати по домівках. Ще не було ні на одних виборах стільки виїзних комісій. І ми на сьогоднішній день знаємо, які лікарні і які лікарі виписали 19 і 20 числа довідки людям, які голосували вдома, – 3600 довідок», - сказав кандидат у народні депутати.

За його словами, у своїй позовній заяві він вимагає скасувати результати виборів в окрузі №15, де насправді переможцем є він.

Читайте також: До Ради проходять невістка Білозір та дружина керівника ДУСі

«Сьогодні суд розглянув мою заяву, зробив перерву до 15.00; будуть слухати мою позовну заяву по суті. Ми вимагаємо скасувати результати виборів по округу №15. Нам зробив суд зауваження, що стосується законодавства: дайте конкретно, по яких дільницях? Зараз мій юрист готує уточнення до позовної заяви», - сказав Пращук.

Згідно з результатами 100% опрацьованих протоколів з округу №15, лідером перегонів у мажоритарному окрузі №15 є самовисуванка Лариса Білозір. ЇЇ підтримали 26 143 виборців або 35,87% тих, хто взяв участь в голосуванні, у Віталія Пращука – другий результат: 22 356 голосів або 30,67%.