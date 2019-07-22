До Ради проходять невістка Білозір та дружина керівника ДУСі

На Вінниччині до парламенту проходять дві кандидатки – лідерки виборчих перегонів в одномандатних округах – Ірина Борзова та Лариса Білозір.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, в окрузі №14 з великим відривом від суперників перемагає висуванка партії «Слуга народу» Ірина Борзова. За результатами опрацювання ЦВК 59,62% електронних протоколів, вона набирає 28,51% голосів проти 17,32% у найближчого суперника.

Ірина Борзова – вінничанка, підприємець, безпартійна, відома громадська діячка, очолює ГО «Розвиток. Розвиток». Вона є дружиною очільника ДУС Сергія Борзова.

Дев’ять відсотків виграє у висуванця «Слуги народу» в одномандатному виборчому окрузі №15 самовисуванка Лариса Білозір. Вона депутатка Вінницької обласної ради, ініціаторка багатьох благодійних проєктів, реалізованих на Вінниччині, активна громадська діячка. А «за сумісництвом» - невістка народної депутатки Оксани Білозір і донька народного депутата Миколи Кучера. Він також балотується до ВР як мажоритарник в окрузі №17 і лідирує за кількістю набраних голосів.

Наразі ЦВК опрацювала майже 23% електронних протоколів з округу №15. Відповідно до результатів голосування на цей момент, Білозір набирає 37,86% голосів.