ЦВК опрацювала 50% протоколів: до Ради проходять п'ять партій

Центральна виборча комісія опрацювала 50,24% електронних протоколів на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами за партію "Слуга народу" проголосували 42,44% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,87%, "Європейська солідарність" – 8,65%, ВО "Батьківщина" – 8,02%, "Голос" – 6,39%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єру. Зокрема, у Радикальної партії Олега Ляшка 3,79%, у партії "Сила і честь" - 3,74% голосів. "Опозиційний блок" набирає 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. У партії Шарія 2,30%, а в "Української стратегії Гройсмана" - 2,18%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та "Голос" (6,5%).