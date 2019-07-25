Повторний підрахунок голосів можливий у п’яти округах — ОПОРА

На п’яти округах можливий повторний підрахунок голосів.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі “ОПОРА” Ольга Айвазовська у Facebook.

“В 5 округах йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницях. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина. Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, неналежне пакування виборчої документації, є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені”, - написала Айвазовська.

Вона зауважила, що вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, які не хочуть іти в ОВК на перерахунок.

Також, як додала Айвазовська, завершення процесу на одній з ОВК гальмує факт отруєння членів комісії.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-ий день.