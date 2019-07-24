На Одещині депутат Кіссе втретє перемагає на виборах у Раду

Нардеп Антон Кіссе, який очолює Асоціацію болгар України, знову здобув підтримку виборців — за нього проголосувала майже третина виборців Арцизького округу №142, де він утретє успішно балотувався.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію ЦВК.

За Кіссе віддали голоси 17 855 виборців або 28,58%. Головний його суперник від «Слуги народу» Руслан Плохой отримав 14 601 голос або 23,37%, а за мера Болграда Сергія Димитрієва проголосували 11 364 виборці або 18,19%.

Суперництво на окрузі точилось по суті між ексрегіоналом Кіссе, відомим ручним голосуванням за "диктаторські закони", та сином депутата-ексрегіонала Ігоря Плохого, що пізніше став керівником митного поста "Пересип" в Одесі та співвласником компаній "Житлобудсервіс-2", "Мерітайм" і "Альтегріс".

Поки що Плохому-молодшому не вдалось здобути мандат - проти нього спрацював на виборах, як вважають політологи, "етнічний фактор". У Болградському, Арцизькому та трьох сусідніх районах компактно проживає болгарське і гагаузьке населенням, цей край традиційно вважаються "вотчиною" Кіссе. А як молодий підприємець став кандидатом від "Слуги народу" і суперником Кіссе, знають хіба що в обласному штабі цієї політсили.