Проблемний окружком у Покровську на працює - ОПОРА

У Покровську біля будівлі ОВК №50 (мм. Добропілля, Мірноград, Покровськ і Добропільський район) ситуація є спокійною, але комісія наразі не працює.

Про це кореспондентові Укрінформу 24 липня повідомила координатор спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Донецькій області Анастасія Прокопенко.

«На вулиці біля будівлі ОВК людей значно менше. Жодних шин немає, ситуація є відносно спокійною. Поліція тримає під посиленим контролем все місто. Але комісія наразі не працює, вони не можуть зібратися всі разом, щоб почати підсумкове засідання, закінчити розгляд документів і прийняти протокол», - сказала Прокопенко.

Вона зазначила, що сьогодні о 9:00 члени комісії знову мали зібратися, тому що вночі вони оголошували технічну перерву. Але станом на 10:00 вони так і не зібралися, чекали всіх членів комісії.

«Там є кілька дільничних комісій, в протоколах яких пішли розбіжності. Тобто, у тих протоколах, які привезли в окружну комісію, і тих, які є на дільницях, в них є розбіжності. Спостерігачі, які були на дільницях під час підрахунку голосів, сказали, що у них на руках одні цифри в копіях протоколів, а окружна комісія приймає зовсім інші цифри. Це і стало причиною невдоволень і виниклих заворушень », - пояснила Прокопенко.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіціі зі зведеним загоном спецпідрозділу ТОР. Головним завданням посилення було забезпечити громадський порядок та безпеку на окружній виборчій дільниці в Покровську.

Біля будівлі ОВК №50 проходила протестна акція, люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, а також почали зносити шини.

У виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним , міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

За результатами опрацьованих ЦВК100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Аксьонов до обрання міським головою в Добропіллі займав посаду глави селища Новодонецьке, підпорядкованого міськраді Добропілля. Навесні 2014 року, як повідомляє сайт «Миротворець», Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до обрання головою Покровська був міським головою Мірнограда.

Після Требушкіна, якого висунуто партією «Опозиційний блок», і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці кандидат від партії «Слуга народу», уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова, за яку проголосували 21,23% виборців.